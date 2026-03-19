Da Napoli arriva una scoperta importante nel campo della medicina: un team di ricercatori ha sviluppato una terapia genica che mira a trattare il colesterolo ereditario. La ricerca si concentra su un nuovo metodo per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue attraverso l’uso di tecniche innovative. Questa scoperta potrebbe rappresentare un passo avanti nel trattamento di questa condizione genetica.

Una nuova frontiera della terapia genica apre scenari promettenti nella lotta contro il colesterolo alto di origine ereditaria. Virus resi innocui vengono infatti utilizzati come veri e propri vettori per trasportare soluzioni terapeutiche mirate, con risultati che nei test preclinici mostrano un miglioramento del metabolismo lipidico e una riduzione dell’aterosclerosi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, è frutto del lavoro dei ricercatori del Ceinge Biotecnologie Avanzate “F. Salvatore” di Napoli, che hanno sviluppato un approccio innovativo per intervenire sull’ipercolesterolemia familiare. Questa patologia genetica è caratterizzata da livelli estremamente elevati di colesterolo Ldl — noto come “colesterolo cattivo” — e rappresenta uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Napoli una terapia genica contro il colesterolo ereditario

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