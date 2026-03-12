Scoperta a Catania una frode internazionale sul carburante 5 misure cautelari

La Guardia di Finanza di Catania, su delega della Procura locale, ha eseguito cinque misure cautelari in un’indagine su una frode internazionale legata al carburante. L’operazione ha portato al fermo di diverse persone coinvolte in un sistema illecito che avrebbe alterato la provenienza e la qualità del combustibile distribuito. L’indagine prosegue per chiarire altri aspetti della vicenda.

CATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania, su delega della locale Procura, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 5 persone (due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e tre divieti di esercitare attività d’impresa) accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise su prodotti energetici. L’operazione ha interessato le province di Catania, Siracusa, Enna, Roma e Cesena. Le indagini hanno svelato un collaudato sistema di evasione gestito da un imprenditore del settore logistica e trasporti. Il carburante veniva approvvigionato illegalmente attraverso due canali. Importazioni dall’Est Europa: circa 400. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

