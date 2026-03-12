frode sulle accise sequestro da 235mila euro e 143mila litri di carburante

Le autorità hanno sequestrato 235 mila euro e 143 mila litri di carburante in un’operazione contro frodi sulle accise. Il sequestro riguarda un’attività illegale legata alla manipolazione delle accise sui carburanti. L’intervento si inserisce nel contesto di un aumento dei prezzi e delle tensioni internazionali che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran.

La crisi del carburante, iniziata con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, si snoda non solo tra gli aumenti dei prezzi ai distributori, ma anche attraverso le frodi. Il governo ha attivato diversi livelli di monitoraggio e controllo non solo sulla speculazione, ma anche sulle frodi che cercano di aggirare il versamento delle accise. Ed è proprio in questo momento, con l’attenzione puntata sui distributori per via dell’impatto che l’aumento del prezzo del petrolio ha sui portafogli di famiglie e imprese, che la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode sulle accise a Catania. Frode a Catania: le indagini della procura. La maxif rode scoperta dalla Guardia di Finanza ha portato a un sequestro per un valore complessivo di 250. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

