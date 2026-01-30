La Villa Mussolini di Riccione potrebbe cambiare gestione. Una società legata all’ex deputato MSI Massimo Massano ha presentato un’offerta superiore ai 2 milioni di euro per prendere in affitto o acquistare la residenza estiva del Duce. La proposta è arrivata mentre si apre il dibattito sulla futura destinazione dell’immobile.

Villa Mussolini, residenza di Riccione usata dal Duce negli anni Trenta per le vacanze estive di famiglia, potrebbe essere acquistata dalla David2 srl Torino, società legata a Massimo Massano, ex parlamentare dell’MSI. Da una ventina d’anni la dimora, che attualmente ospita mostre temporanee ed eventi culturali a rotazione, è gestita dal comune romagnolo. Villa Mussolini, l'0fferta della società legata all'ex MSI Massimo Massano Come potrebbe essere utilizzata la residenza Chi è Massimo Massano, ex deputato MSI Villa Mussolini, l’0fferta della società legata all’ex MSI Massimo Massano L’offerta di David2 srl Torino, come riporta La Repubblica, sarebbe la proposta economica più vantaggiosa messa finora sul piatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Villa Mussolini, società legata a Massano (ex MSI) ha offerto oltre 2 milioni per la residenza estiva del Duce

Approfondimenti su Villa Mussolini Residenza

Tre aziende hanno presentato offerte per comprare Villa Mussolini a Riccione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Villa Mussolini Residenza

Argomenti discussi: Villa Mussolini in vendita, la società legata a un ex missino offre 2 milioni di euro: il sogno del ritorno futurista a Riccione; Villa Mussolini in vendita. Il futuro vira a destra. La società torinese offre più del Comune; Vendita di Villa Mussolini | società legata a ex missino offre il doppio del Comune.

Villa Mussolini in vendita: una società legata all'ex deputato missino offre più del Comune di RiccioneSi tratta della società David 2 che fa capo all’imprenditore torinese 74enne Massimo Massano ... msn.com

Vendita di Villa Mussolini: società legata a ex missino offre il doppio del ComuneLa casa vacanza del Duce a Riccione ospita ora mostre ed eventi culturali. Un gruppo torinese ha messo sul piatto 2 milioni: parola alla Fondazione. Il progetto porterebbe in dotazione un’importante c ... msn.com

Villa Mussolini, società di Torino vicina a ex deputato missino offre più del Comune di Riccione x.com

A Riccione è in vendita Villa Mussolini, e la società David2 srl, uno dei tre soggetti che hanno partecipato alla gara, punta a trasformare la sede in un centro culturale con focus su futurismo, modernismo e arti applicate. Il progetto prevede una parte allestita a r - facebook.com facebook