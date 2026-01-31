L’ex deputato dell’Msi che vuole Villa Mussolini | Niente politica si parla di arte

Massimo Massano, ex deputato del MSI, si è presentato oggi davanti ai giornalisti per chiarire la sua posizione su Villa Mussolini. Ha ribadito che la discussione non riguarda la politica, ma l’arte. L’imprenditore, che ha già avuto un passato politico, vuole concentrarsi esclusivamente sugli aspetti culturali dell’edificio. La sua visita ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende legate alla villa e ai suoi usi futuri.

«Non c’entra la politica, parliamo d’arte ». Massimo Massano è un imprenditore che in passato è stato iscritto al Movimento sociale italiano, per il quale è stato parlamentare in due legislature, fino al 1994. È la figura al centro della proposta presentata da David2 per l’acquisizione di Villa Mussolini, a Riccione. Massano, si parla di una vostra offerta molto più alta rispetto a quella del Comune, c’è chi dice 2 milioni di euro. «Ho letto cifre sull’offerta che ha presentato la David2 che non mi tornano. Sono somme troppo alte quelle che sono circolate. Non è così». E’ comunque superiore al milione e 100mila euro che avrebbe offerto il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex deputato dell’Msi che vuole Villa Mussolini: “Niente politica, si parla di arte” Approfondimenti su Villa Mussolini Villa Mussolini, società legata a Massano (ex MSI) ha offerto oltre 2 milioni per la residenza estiva del Duce La Villa Mussolini di Riccione potrebbe cambiare gestione. "Mostre ed eventi d’arte nel futuro di Villa Mussolini" La valorizzazione di Villa Mussolini è fondamentale per il suo futuro, rafforzando il rapporto con il territorio e il Comune di Riccione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Villa Mussolini Argomenti discussi: Dc. L'ex deputato regionale Salvatore Cascio tra i commissari regionali - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; L’ex deputato dell’Msi che vuole Villa Mussolini: Niente politica, si parla di arte; L’ex deputato dell’Illinois condannato per l’omicidio di Sonya Massey è stato condannato a 20 anni di carcere; Ufficializzata la composizione della piattaforma dell’opposizione russa all’APCE. Controcorrente, aderiscono ex deputata Paxia e sindaco di LinguaglossaSono il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, che lascia il Pd dopo 12 anni, e l'ex deputata alla Camera del M5s, Maria Laura Paxia, le due nuove adesioni al movimento Controcorrente fondato dal de ... ansa.it Presunti favori all’ex deputato Pini, : assolto l’ex funzionario della Prefettura Sergio CovatoRavenna, 28 ottobre 2025 – È stato assolto a Forlì dall’accusa di corruzione Sergio Covato, ex funzionario della prefettura di Ravenna, per presunti favori all’ex deputato leghista Gianluca Pini. ilrestodelcarlino.it VILLA MUSSOLINI - Oltre al Comune di Riccione, offerte da David2 di Torino e Piada Riccionese. La Fondazione proprietaria dell'immobile: "Sarà programmato un incontro di approfondimento con ciascuno degli offerenti" - facebook.com facebook Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune di Riccione #ANSA x.com

