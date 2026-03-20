Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel territorio di Vittoria, coinvolgendo due veicoli. Un uomo di 46 anni ha perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente coinvolto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione e rilievi.

Un morto in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Vittoria (Ragusa). Sul posto squadre Anas e forze dell’ordine per il ripristino della normale viabilità. La vittima è un cittadino albanese di 46 anni. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat 500 e una macchina furgonata. L’uomo viaggiava come passeggero a bordo di una delle autovetture. La salma è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco; sul posto i carabinieri della Compagnia di Vittoria per i rilievi. Informata la procura è stato richiesto intervento del medico legale. Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontro fra due veicoli sulla Statale 115 a Vittoria, morto un 46enne

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