I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas a caccia di punti playoff.

I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas Senigallia si preparano alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la posizione in zona playoff. Dopo le gare con Pallacanestro Jesi, entrambe le formazioni cercano punti importanti per mantenere alta la loro classifica. La squadra rivierasca, in particolare, nutre ambizioni maggiori, puntando a un cammino che possa aprire prospettive più ambiziose nel prosieguo della stagione.

Prima la Pallacanestro Jesi, poi la Goldengas Senigallia. Entrambe con lo stesso obiettivo, confermarsi in zona playoff anche se è la squadra rivierasca a sognare per il momento un po’ più in grande. Riprende dopo la sosta il torneo di serie B Interregionale con la quattordicesima giornata di andata e Jesi scende sul parquet già oggi pomeriggio, nell’anticipo sul campo del Forlimpopoli che è un autentico spareggio playoff. I romagnoli sono infatti ottavi con 10 punti, nell’ultima posizione che ammette alla post season per la promozione in serie B Nazionale, mentre il quintetto di coach Sorgentone ha due punti in più ed è settimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

