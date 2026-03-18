Kata scomparsa a Firenze la criminologa della madre | Faremo riaprire le indagini rapita da criminali organizzati

Una bambina di cinque anni scomparsa a Firenze tre anni fa, secondo la criminologa incaricata dalla madre, sarebbe stata rapita da criminali organizzati. La famiglia nega ogni coinvolgimento e si prepara a chiedere la riapertura delle indagini. La criminologa ha annunciato che si procederà con nuovi approfondimenti per fare luce sulla scomparsa della piccola.

"La famiglia non c'entra nulla con la scomparsa di Kata": a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Procura sta andando verso l'archiviazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: “Pensiamo sia stata rapita”Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice del programma della Nbc 'Today' Savannah Guthrie, è scomparsa da domenica 1° febbraio. Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie, proseguono le ricerche: “In casa segni di effrazione”Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma Nbc "Today" Savannah Guthrie, è scomparsa lo scorso weekend. Tutti gli aggiornamenti su Kata scomparsa Temi più discussi: 'Chi l'ha visto?', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata; Psicosi, falsa la notizia sul rapimento di un bambina nel parco; ‘Chi l’ha visto?’ stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata. Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzatiLa famiglia non c’entra nulla con la scomparsa di Kata: a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Proc ... fanpage.it Scomparsa della piccola Kata: aggiornamenti a Chi l'ha visto?Federica Sciarelli torna a raccontare la vicenda di Kata, le accuse contro agenti e le nuove testimonianze sull'inchiesta 'Chef Milza'. notizie.it La piccola Kata è scomparsa due anni e mezzo fa dall’ex hotel Astor di Firenze, dove abitava con la famiglia: chi l’ha rapita e perché Il punto sulla vicenda a “Chi l’ha visto” condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì stasera alle 21.20 su Rai 3. La ma facebook ' #Chilhavisto', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata Tra i temi della puntata anche il caso #Cinturrino e l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza” x.com