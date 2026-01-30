La misteriosa scomparsa di Tania Greco il caso irrisolto dopo 24 anni | Qualcuno ha mentito

Sono passati 24 anni da quando Tania Greco è scomparsa senza lasciare tracce. La madre di Tania, ancora in cerca di risposte, dice di essere disposta a tutto pur di scoprire cosa le sia successo. La sua voce si unisce a quella di tanti altri che non si arrendono, sperando di risolvere un caso che resta irrisolto. Qualcuno, forse, ha mentito lungo questa lunga attesa.

La depressione, l'anoressia, ma anche il matrimonio in vista con un giovane con il quale si diceva felice. La madre della ragazza rompe il silenzio e parla delle contraddizioni mai chiarite: “Perché mia figlia avrebbe dovuto dire bugie sul pranzo dalla suocera? E perché il fidanzato ha aspettato 7 ore per dirmi che voleva suicidarsi?". Il mistero dei verbali degli interrogatori andati distrutti in un incendio “Io sono una mamma disposta a qualsiasi cosa pur di avere la verità, qualsiasi verità, su cosa sia successo a mia figlia”. Maria Caserta – Concetta all'anagrafe, ma per tutti è Maria – attende di riabbracciare la figlia da 24 anni o di sapere almeno cosa le sia successo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Tania Greco

Ultime notizie su Tania Greco

