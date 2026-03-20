Scomparsa a Cropani | elicottero e forze unite cercano

Una donna è scomparsa a Cropani, nella provincia di Catanzaro, e le forze di soccorso stanno conducendo ricerche con l’uso di un elicottero. Le operazioni coinvolgono personale specializzato e unità di terra, mentre continua l’attività di ricerca nella zona. Al momento, non ci sono aggiornamenti sui risultati delle ricerche o su eventuali sviluppi.

Una donna è scomparsa a Cropani, nella provincia di Catanzaro, e le operazioni di ricerca sono attualmente in corso. I Carabinieri della compagnia di Sellia Marina hanno attivato un protocollo che coinvolge anche la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. Sullo specchio d’acqua antistante la spiaggia dove è stato rinvenuto uno zaino appartenente alla persona scomparsa, un elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Lamezia Terme sta eseguendo un sorvolo per ampliare l’area di perlustrazione. La mobilitazione delle forze dell’ordine sul territorio. L’intervento ha il coordinamento immediato tra diverse agenzie operative per coprire sia la fascia costiera che l’area marina circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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