Pronto soccorso D’Agostino a Fico | subito un cambio di passo

Il Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino si trova ad affrontare un crescente sovraffollamento, problema diffuso in molte strutture sanitarie campane. Una situazione che riflette le conseguenze di anni di carenze e disorganizzazione, richiedendo interventi immediati e concreti. La recente proposta di D’Agostino a Fico rappresenta un primo passo verso un cambio di passo, volto a migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza.

Tempo di lettura: 3 minuti "Il sovraffollamento del Pronto Soccorso del "Moscati" di Avellino, criticità comune a molti ospedali campani, è la diretta conseguenza di un disastro maturato nell'ultimo decennio. Tagli lineari, spesso con effetti politico-territoriali, hanno prevalso sulla efficiente e reale organizzazione del sistema sanitario». Lo afferma Angelo Antonio D'Agostino, segretario provinciale di Forza Italia Avellino, esprimendo «piena vicinanza ai medici e operatori che denunciano il collasso della rete dell'emergenza. Non basta, però, a loro – prosegue D'Agostino – va data la garanzia di strumenti operativi immediati per gestire carichi di lavoro ormai fuori controllo».

