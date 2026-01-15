Sciopero Atm Milano 15 gennaio 2026 metro aperte | le fasce di garanzia

Il 15 gennaio 2026 a Milano si svolge uno sciopero di 24 ore indetto dall’Al-Cobas Atm Milano. Durante questa giornata, le fasce di garanzia permetteranno comunque l'apertura della metro e di altri mezzi pubblici, garantendo un servizio minimo per i cittadini. Ecco le informazioni utili sulle fasce di garanzia e sui servizi disponibili durante la protesta.

A Milano 24 ore di sciopero proclamato dall’ Al-Cobas Atm Milano. Oggi, 15 gennaio 2026, scatta la prima protesta dell’anno del trasporto pubblico. L’Azienda trasporti milanesi ha comunque reso noto questa mattina che restano in servizio le linee metropolitane del capoluogo lombardo, tram, filobus e bus. Atm informa anche che il traffico all’ora di punta, i mezzi di superficie – tram, bus e filobus – potrebbero subire rallentamenti. Le motivazioni dello sciopero. “Ci fermiamo per riprenderci dignità, diritti, salario, tempo libero”, si legge nel comunicato di Al-Cobas pubblicato sui social del sindacato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

