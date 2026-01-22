Spari contro un bus a Roma sciopero Atac oggi dalle 20 alle 24 | bus a rischio quali mezzi garantiti

A Roma, lo sciopero Atac previsto per questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, dalle 20 alle 24, potrebbe causare disagi ai mezzi pubblici. A seguito degli spari contro un autobus avvenuti ieri, alcune corse potrebbero essere cancellate o ridotte. È consigliabile consultare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti e verificare i mezzi garantiti durante il periodo di sciopero.

