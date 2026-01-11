Tragedia sulla neve a Livigno | sciatore stroncato da malore

Un incidente si è verificato oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, dove un uomo di 68 anni è deceduto a causa di un malore mentre scendeva sulle piste da sci. L’episodio ha coinvolto la comunità locale e le autorità stanno ancora indagando sulle cause. Si tratta di un evento che ha suscitato grande cordoglio, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere durante attività sportive.

Livigno (Sondrio), 10 gennaio 2026 – Tragedia a Livigno, in provincia di Sondrio. Un uomo di 68 anni è morto oggi sulle piste da sci a seguito di un improvviso malore. Il turista, originario di Montevecchia, in provincia di Lecco, si è accasciato sulla neve al termine di una discesa lungo il pendio. LIVIGNO, ELISOCCORSO IN VALANGA UN MORTO - FOTO (ANSAANP) L’allarme e l’arrivo dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 11.45 di questa mattina, sabato 10 gennaio 2026. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Areu- A nulla sono valsi i tentativi di rianimare lo sciatore lecchese, stroncato da un probabile infarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sulla neve a Livigno: sciatore stroncato da malore Leggi anche: Livigno, sciatore stroncato da infarto Leggi anche: Tragedia sul lavoro: operaio muore stroncato da un malore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tragedia sulla neve a Livigno: sciatore stroncato da malore - Un uomo di 68 anni è morto oggi sulle piste da sci a seguito di un improvviso malore. ilgiorno.it

Malore improvviso sulle piste: sciatore muore a Livigno - Un uomo italiano di 68 anni è morto questa mattina sulle piste della ski area Valandrea a Livigno dopo essere stato colpito da un infarto. primalavaltellina.it

Dramma sulle piste, muore uno sciatore di 68 anni - Dramma sulle piste a Livigno, dove nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore. ildolomiti.it

