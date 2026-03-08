Oggi in TV si svolgono le competizioni di sci di fondo a Lahti, con la prova dei 10 km a tecnica classica. È il secondo e ultimo giorno di gare della Coppa del Mondo 2025-2026 nella località finlandese, che trasmette in streaming e in diretta sugli orari stabiliti. La giornata include le competizioni di questa stagione di sci di fondo.

Secondo e ultimo giorno di gare a Lahti, dove va in onda ancora una giornata di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. In Finlandia si va con la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli: donne alle 10:30, uomini alle 12:15. Per quanto riguarda l’Italia, in programma quest’oggi c’è un nuovo vento. Già, perché ora Federico Pellegrino da inseguitore del terzo posto si ritrova a essere inseguito con un unico punto di vantaggio nei confronti del norvegese Lars Heggen, che però a Lahti non c’è e questo può solo dare una mano a Chicco, il quale però deve guardarsi da Mattis Stenshagen. E anche Elia Barp ha legittime ambizioni di mantenimento della top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: orari 10 km tc Lahti 2026, programma, streaming

A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali.