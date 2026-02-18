Sci alpino Lenz Haechler vince il superG di Bjeslanica di Coppa Europa Fuori dalla top10 gli italiani

Lenz Haechler ha vinto il superG di Bjelasnica, in Bosnia, portando a casa la vittoria nella prima gara di Coppa Europa. Ha ottenuto il miglior tempo su una pista ghiacciata, mentre gli italiani sono rimasti fuori dalla top 10, facendo fatica a trovare il ritmo giusto.

Lenz Haechler si è aggiudicato il primo superG di Bjelasnica (Bosnia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2026. Sulla pista dove domani si replicherà con un secondo superG, abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta che ha visto la Svizzera dominare la scena. L’elvetico Lenz Haechler ha vinto la gara con il tempo di 54.73 con 12 centesimi di vantaggio sull’austriaco Manuel Traninger, quindi completa il podio il norvegese Tollef Haugen a 19. Quarta posizione per il tedesco Luis Vogt a 51 centesimi, davanti a ben cinque svizzeri. Quinto, infatti, è Livio Hiltbrand a 53 centesimi, sesti a pari merito Lars Roesti e Gael Zulauf a 54, quindi ottavo Arnaud Boisset a 62, mentre è nono Eric Wyler a 66. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Lenz Haechler vince il superG di Bjeslanica di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italiani Clamoroso trionfo svizzero nel superG di Verbier di Coppa Europa. Italiani fuori dalla top10La gara di superG di Verbier, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, ha visto un netto dominio della Svizzera, con il trionfo di un atleta locale. Sci alpino, Fabian Bachler vince il superG di Pass Thurn di Coppa Europa. Italiani lontaniFabian Bachler ha conquistato la vittoria nel superG di Pass Thurn, gara valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026.