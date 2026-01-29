sci alpino lo svizzero miggiano vince in coppa europa a verbier quinto perathoner

La gara di discesa libera a Verbier si è conclusa con una doppietta svizzera. A vincere è stato Alessio Miggiano, che ha bissato il successo arrivato già in Coppa del Mondo. Per l’Italia, invece, si ferma al quinto posto Perathoner, lasciando spazio ai risultati di successo degli avversari elvetici.

Doppietta elvetica nella discesa libera di Coppa Europa a Verbier. A trionfare è stato Alessio Miggiano, che si è già messo in luce in questa stagione in Coppa del Mondo con alcuni ottimi piazzamenti. L’elvetico è al suo terzo successo della carriera nel circuito continentale e ha preceduto di 30 centesimi il connazionale Gael Zulauf. Sul podio ci sale anche l’austriaco Luis Tritscher, terzo al traguardo con un ritardo di 73 centesimi dalla vetta. Quarto il francese Leo Ducros (+0.95), che ha preceduto l’elvetico Livio Hiltbrand e l’azzurro Max Perathoner, entrambi al quinto posto con 96 centesimi dalla testa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di superG di Verbier, in Svizzera, ha visto una sorpresa con Traninger che ha sorprendentemente vinto.

La gara di superG di Verbier, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, ha visto un netto dominio della Svizzera, con il trionfo di un atleta locale.

