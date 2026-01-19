Coppa Europa sci alpino Abbruzzese sul podio a Pass Thurn | terzo nella discesa libera

Marco Abbruzzese, sciatrice ligure di 23 anni, si è piazzato terzo nella discesa libera di Pass Thurn, ottenendo il primo podio in carriera in Coppa Europa. Con questa prestazione, il giovane atleta si colloca al terzo posto nella classifica di specialità, confermando il suo talento e la crescita nel circuito continentale. Un risultato importante che segna un passo avanti nel suo percorso sportivo.

Il 23enne ligure conquista il primo podio in carriera in discesa in Coppa Europa e sale al terzo posto nella classifica di specialità Marco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa e lo fa con un risultato dal peso specifico importante. Il ventitreenne ligure ha chiuso al terzo posto la seconda discesa libera della tappa di Pass Thurn, in Austria, centrando il primo podio in carriera in discesa nel circuito continentale.

Sci alpino, Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa di Pass Thurn in Coppa Europa

Nella discesa libera di Pass Thurn, in Austria, Stefanie Grob ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa Europa, segnando un risultato importante per la sua carriera. Nella stessa gara, Albano e Ghisalberti sono stati vicini al podio, dimostrando un buon livello di prestazione. La competizione ha messo in evidenza il talento degli atleti italiani nel circuito europeo di sci alpino.

Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con Abbruzzese

La gara di discesa libera di Pass Thurn, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile, si è conclusa con la vittoria di Ken Kaillot, atleta francese. L’Italia si distingue piazzando un rappresentante sul podio, con Abbruzzese che conclude la prova in una posizione di rilievo. La competizione ha aperto ufficialmente la settimana dedicata alle discipline di velocità, offrendo uno spettacolo di alta qualità e grande equilibrio tra le nazioni.

