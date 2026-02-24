bettini tra schlein e conte lancia rinascita e le primarie

Bettini ha annunciato la nascita di Rinascita, spiegando che il suo obiettivo è trovare un leader attraverso le primarie. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini in un processo trasparente. Durante un evento pubblico, ha sottolineato che il futuro della formazione politica si deciderà con una grande consultazione popolare. La proposta mira a rafforzare la partecipazione e il confronto tra diverse anime del movimento.

L’evento di celebrazione e sottoscrizione per la rinata rivista, D’Alema sul palco, i complimenti della segretaria dem e quel centrosinistra che "si può allargare ancora” “Schlein doveva essere qui a Kyiv. Meloni? Non sia il ventre molle della Ue”. Parla Picierno “Il leader credo lo troveremo poi nel modo più schietto”, cioè con “primarie democratiche, una grande festa di popolo e partecipazione”. L’evento di celebrazione e sottoscrizione per la rinata rivista Rinascita è appena iniziato nel locale e tempio del vintage Vinile (con lancio, aperitivo e sottoscrizione come ai bei vecchi tempi delle feste dell’Unità, sospirano i militanti d’antan), e il guru dem Goffredo Bettini, anche direttore della medesima, ha appena ringraziato uno per uno i presenti e i non presenti, da Massimo D’Alema ai leader romanidell’ex Pci-Pds-Ds, da Claudio Mancini in giù, alla segretaria dem Elly Schlein, seduta in platea, al leader del M5s Giuseppe Conte, presente in ologramma da altra regione (ieri era in Calabria). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giornoGoffredo Bettini ha favorito un incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, spinta dalla sua convinzione che il campo largo possa ancora riunire le forze di sinistra.

Alla presentazione di ‘Rinascita’ va in scena il campo progressista secondo Bettini (e D’Alema). “Il leader? Lo troveremo con le primarie”Massimo D’Alema si presenta alla presentazione di ‘Rinascita’ con l’obiettivo di rafforzare il campo progressista, un passo motivato dal bisogno di rinnovare le leadership.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bettini riunisce il campo largo a Ostiense: Ora servono le primarie; Bettini presenta 'Rinascita' e traccia la via del campo progressista; Quanti dem schierati con il Sì. L'ala garantista sarà decisiva; L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giorno.

Bettini, D’Alema, Orlando e Schlein all’aperitivo per Rinascita. Foto di PizziSul palco c’erano Goffredo Bettini, Andrea Orlando e Sabrina Alfonsi, all’aperitivo per la riapertura di Rinascita, storica rivista del Partito comunista riportato in vita lo scorso novembre proprio d ... formiche.net

L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giornoChi ha detto che il cosiddetto campo largo è morto e sepolto? Con la sua infinita pazienza, Goffredo Bettini, la «mente storica della sinistra italiana», quello che viene definito anche come «l’ultimo ... msn.com

C'è un'immagine che racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato del centrosinistra italiano. Schlein che diserta Kyiv per andare alla festa di Bettini e D'Alema. x.com

Meloni: "Sgomento per gli sviluppi di Rogoredo, sarebbe tradimento della nazione". Pisani: "Cinturrino è un ex poliziotto, un delinquente". Schlein: "Il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine" #ANSA - facebook.com facebook