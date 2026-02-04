Askatasuna linea dura | fermo preventivo Schlein umiliata da Conte | Mozione unitaria ma l’ha scritta il M5s…

La linea dura del governo si fa più decisa. Dopo i disordini di Torino, il ministro Piantedosi annuncia che alle forze dell’ordine serviranno strumenti più rigidi per fermare in anticipo chi scatena caos. La tensione si alza, e la politica si divide sulle misure da adottare.

La linea dura del governo sui violenti e i cortei a rischio, dopo i fatti di Torino che hanno visto protagonisti i teppisti di Askatasuna, viene confermata al Senato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che annuncia uno dei punti dirimenti del prossimo decreto sulla sicurezza: “Per fermare preventivamente chi è determinato a creare disordini, le forze dell’ordine hanno bisogno di strumenti giuridici chiari. Serve una norma che consenta un vero ed efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo”, dice il responsabile del Viminale’È arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione: da una parte chi vuole isolare i violenti, dall’altra chi, vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell’interesse di chi le organizza e le partecipa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

