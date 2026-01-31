Referendum | Boccia ' votare No per difendere Costituzione'

Boccia invita gli italiani a votare No al referendum sulla giustizia. Secondo lui, questa scelta serve a proteggere la Costituzione e l’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. La campagna si intensifica in vista della consultazione popolare di domenica prossima.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Votare No al referendum sulla giustizia significa difendere la Costituzione e l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Non siamo di fronte a una riforma del Parlamento, ma a una riforma costituzionale imposta dal governo Meloni, che ha blindato la maggioranza, impedito ogni confronto con le opposizioni e forzato le procedure parlamentari, fino al voto in Commissione al Senato senza mandato al relatore, su indicazione dell'esecutivo". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, arrivando a Milano all'evento Un'altra storia, l'alternativa nel mondo che cambia' organizzato dalla Fondazione Demo del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il referendum in corso rappresenta un momento importante per la difesa della democrazia.

