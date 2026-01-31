Referendum | Boccia ' votare No per difendere Costituzione'
Boccia invita gli italiani a votare No al referendum sulla giustizia. Secondo lui, questa scelta serve a proteggere la Costituzione e l’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. La campagna si intensifica in vista della consultazione popolare di domenica prossima.
Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Votare No al referendum sulla giustizia significa difendere la Costituzione e l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Non siamo di fronte a una riforma del Parlamento, ma a una riforma costituzionale imposta dal governo Meloni, che ha blindato la maggioranza, impedito ogni confronto con le opposizioni e forzato le procedure parlamentari, fino al voto in Commissione al Senato senza mandato al relatore, su indicazione dell'esecutivo". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, arrivando a Milano all'evento Un'altra storia, l'alternativa nel mondo che cambia' organizzato dalla Fondazione Demo del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Referendum: Boccia, 'dire no significa difendere la Costituzione'
Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.
Referendum, Bonelli "Votare No per difendere democrazia"
Il referendum in corso rappresenta un momento importante per la difesa della democrazia.
«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 14/01/2026
