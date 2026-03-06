Pesce senza tracciabilità Chiuso ristorante di sushi

Un ristorante di sushi è stato chiuso dai carabinieri del Nas di Ancona a causa di problemi di tracciabilità del pesce e di condizioni igieniche scadenti. Durante un controllo, sono stati trovati in cucina residui di scarti alimentari e uno stato di sporcizia evidente. La verifica ha portato alla sospensione dell’attività fino alla risoluzione delle criticità riscontrate.

Ristorante di sushi finisce nel mirino dei carabinieri del Nas di Ancona, in cucina sporcizia e scarti alimentati accumulati. Nei frigoriferi pesce privo di tracciabilità, chiuso il locale. Nel pomeriggio dell’altro ieri i carabinieri del Nas di Ancona hanno svolto una ispezione accurata in un ristorante di sushi, non lontano dal centro, che ha portato alla chiusura immediata. L’ispezione rientrava nelle normali attività di vigilanza svolte dai militari per garantire la sicurezza alimentare, ma sin dalle prime verifiche sono emerse irregolarità che hanno fatto scattare accertamenti più approfonditi. Trattandosi di un locale che prepara e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushi Prodotti ittici privi di tracciabilità, maxi sequestro e multa a un ristorante di sushi di LivornoI carabinieri del Nas elevato una multa e sequestrato alimenti a un ristorante di sushi del centro città. Servivano sushi ma non sapevano da dove arrivava: sequestrati 58 kg di pesce in un ristorante a MeranoL’accertamento, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, ha riguardato un un ristorante asiatico. Chi mangia più sushi vince - FAMIGLIA CALÓ Una selezione di notizie su Pesce senza tracciabilità Chiuso.... Temi più discussi: Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushi; Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia, maxi sequestro: chiuso un ristorante di Milano; Prodotti ittici privi di tracciabilità, maxi sequestro e multa a un ristorante di sushi di Livorno; Gambero rosso non dichiarato e pesce senza documenti: sanzioni per cinquemila euro a Cagliari. Taranto, pesce mal conservato senza tracciabilità: chiuso ristorante in pieno centroÈ stata sospesa l'attività in un ristorante nella centralissima via Berardi, a Taranto: il controllo della polizia e del SIAN del Dipartimento di Prevenzione ha permesso di riscontrare le non corrette ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cinque quintali di pesce senza tracciabilità, sanzionate due aziende itticheSottoposto a sequestro complessivi 540 kg di prodotti ittici totalmente privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità ... grandangoloagrigento.it Sampei, Sampei… pescatore dalle grandi orecchie a sventola! Sempre con il sorriso di sole, la canna “fatta di magia” e quell’amo che sembra avere la calamita incorporata: tanto prima o poi qualcosa abbocca. Pesce spada Pescecane Boh… Sampei lan - facebook.com facebook Mare e monti, il tabù carne e pesce smontato in dieci esempi. Dalla paella al vitello tonnato, alla porchetta con il polpo dello chef Andrea Lattanzi #ANSA x.com