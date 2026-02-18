Ristorante con scarsa igiene e potatura illegale di alberi | scattano quattro maxi multe

Il ristorante di Argenta ha ricevuto una maxi multa per scarsa igiene e potatura illegale di alberi. I controlli dei carabinieri, svolti martedì 17, hanno portato alla scoperta di condizioni igieniche precarie e di interventi di potatura non autorizzati vicino alla struttura. Durante l’operazione, i militari hanno verificato oltre 60 persone e 40 veicoli, denunciando quattro persone alla Procura estense. Sono state elevate anche diverse sanzioni amministrative. Le autorità continuano a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale nella zona.

Trovati soggetti in possesso di coltelli e droga. In tre nei guai per guida in stato di ebbrezza Ancora controlli dei carabinieri ad Argenta e Portomaggiore. Ed ancora denunce. Martedì 17, infatti, le attività dei militari dell’Arma hanno permesso di controllare oltre 60 persone, 40 veicoli e 4 esercizi pubblici, nonché di denunciare alla Procura estense quattro persone ed elevare diverse sanzioni in materia di detenzione di stupefacenti, igiene negli esercizi commerciali e rispetto dell’ambiente. Un 28enne è stato trovato in possesso di due coltelli nascosti all’interno della propria autovettura, di cui non ha saputo giustificare il porto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Mancata formazione e scarsa igiene: denunciato il titolare di un ristorante, multato un barDurante un blitz presso un ristorante di Portomaggiore, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara hanno sequestrato l’attività a causa di gravi irregolarità.

Isola d'Elba: sicurezza carente e scarsa igiene a bordo, la Capitaneria blocca quattro pescherecciLa Capitaneria di Portoferaio ha sequestrato quattro motopescherecci a causa di problemi di sicurezza e igiene a bordo.

