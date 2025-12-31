Francesco Maestrelli | Vita da tennista mi alzo alle 7 e lavoro fino alle 18 Le spese sono grosse
Francesco Maestrelli condivide la sua esperienza nel mondo del tennis, descrivendo una giornata tipica di allenamenti e impegni, dalle 7 alle 18. Ai microfoni di Fanpage, il tennista parla delle sfide economiche, dei sacrifici necessari e delle ambizioni nel circuito ATP, offrendo uno sguardo realistico sulla vita di chi cerca di emergere in uno sport competitivo e impegnativo.
Francesco Maestrelli ai microfoni di Fanpage racconta obiettivi, lavoro sul cemento indoor e ambizioni nel circuito ATP soffermandosi anche sui sacrifici e le difficoltà economiche legate a quello che è un vero e proprio lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
