Francesco Maestrelli | Vita da tennista mi alzo alle 7 e lavoro fino alle 18 Le spese sono grosse

Francesco Maestrelli condivide la sua esperienza nel mondo del tennis, descrivendo una giornata tipica di allenamenti e impegni, dalle 7 alle 18. Ai microfoni di Fanpage, il tennista parla delle sfide economiche, dei sacrifici necessari e delle ambizioni nel circuito ATP, offrendo uno sguardo realistico sulla vita di chi cerca di emergere in uno sport competitivo e impegnativo.

