Pensioni di reversibilità da quest'anno cambiano gli importi | chi rischia tagli all'assegno

A partire dal 2026, gli importi delle pensioni di reversibilità subiranno modifiche, influenzando il sostegno economico fornito dall'Inps ai familiari superstiti, come coniuge, figli e genitori. Questi cambiamenti potrebbero comportare riduzioni degli assegni rispetto alle precedenti modalità di calcolo. È importante conoscere le nuove disposizioni per comprendere eventuali impatti economici e pianificare al meglio il proprio futuro.

Nel 2026 cambiano gli importi delle pensioni di reversibilità, il sostegno economico dell'Inps ai familiari superstiti (coniuge, figli e genitori) di un pensionato o lavoratore deceduto. I tagli vengono calcolati prendendo come riferimento la pensione minima, aggiornata alla rivalutazione ordinaria ma al netto di quella straordinaria. L'aumento della minima previsto per quest'anno dunque, comporta una revisione degli importi con riduzioni che vanno dal 25% per i reddito superiori ai 23.862,15 euro l'anno fino al 50% per chi supera i 39.769,25 euro annui.🔗 Leggi su Fanpage.it

Reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie: chi rischia i tagli e chi noNel 2026, la pensione di reversibilità subirà modifiche negli importi e nelle soglie, con conseguenze diverse per i beneficiari.

Pensioni 2026, quanto aumenta l’assegno da gennaio: le simulazioni dei nuovi importi InpsA partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento dell'1,4% in linea con la rivalutazione degli importi stabilita dall'Inps, in risposta all'inflazione.

