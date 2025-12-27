Chirurgo dell'Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d'urgenza | rischia una denuncia

Testimone di Geova rifiuta la trasfusione, ma il chirurgo la opera e le salva la vita: ora rischia la denuncia - Il lieto fine, almeno dal punto di vista medico, c’è stato: la paziente sta bene ed è salva. ilmessaggero.it

Roma, testimone di Geova operata con trasfusione di sangue: il chirurgo dell'Umberto I rischia la denuncia per violenza privata - La paziente aveva preteso dal medico di non essere sottoposta alla trasfusione per il suo credo religioso, ma sarebbe stata a rischio durante l'operazione. roma.corriere.it

