Chirurgo dell'Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d'urgenza | rischia una denuncia
Rischia una denuncia per violenza privata un chirurgo dell'Umberto I, che ha sottoposto una paziente testimone di Geova a una trasfusione d'urgenza, salvandola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Trasfusione di sangue per una donna Testimone di Geova ricoverata d'urgenza: chirurgo rischia la denuncia
Leggi anche: Testimone di Geova ricoverata denuncia i medici per una trasfusione, il Tribunale di Napoli li assolve
Testimone di Geova rifiuta la trasfusione, ma il chirurgo la opera e le salva la vita: ora rischia la denuncia; Chirurgo dell'Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d'urgenza: rischia una denuncia.
Chirurgo dell’Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d’urgenza: rischia una denuncia - Rischia una denuncia per violenza privata un chirurgo dell'Umberto I, che ha sottoposto una paziente testimone di Geova a una trasfusione d'urgenza, salvandola ... fanpage.it
Testimone di Geova rifiuta la trasfusione, ma il chirurgo la opera e le salva la vita: ora rischia la denuncia - Il lieto fine, almeno dal punto di vista medico, c’è stato: la paziente sta bene ed è salva. ilmessaggero.it
Roma, testimone di Geova operata con trasfusione di sangue: il chirurgo dell'Umberto I rischia la denuncia per violenza privata - La paziente aveva preteso dal medico di non essere sottoposta alla trasfusione per il suo credo religioso, ma sarebbe stata a rischio durante l'operazione. roma.corriere.it
