Premio MATTADOR 2026 | Bando Aperto | Scadenza 15 Aprile per Giovani Autori

Da universalmovies.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio MATTADOR 2026, giunto alla sua 17ª edizione, è un riconoscimento internazionale dedicato alla sceneggiatura. Rivolto a giovani autori italiani e stranieri tra i 16 e i 30 anni, promuove nuove voci nel settore cinematografico. Il bando è aperto dal 17 marzo e la scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 aprile. Un’opportunità per giovani talenti di distinguersi nel campo della scrittura per il cinema.

Si è aperto il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato alla memoria di Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni. Il concorso, promosso dall’ Associazione Culturale MATTADOR, è diventato negli anni un vero punto di riferimento nel settore cinematografico e audiovisivo, con molti vincitori che oggi lavorano professionalmente nel cinema. Un’opportunità unica per emergere e valorizzare nuovi talenti nella scrittura cinematografica! Le sezioni e i premi per l’edizione 20252026 sono: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

premio mattador 2026 bando aperto scadenza 15 aprile per giovani autori

© Universalmovies.it - Premio MATTADOR 2026 | Bando Aperto: Scadenza 15 Aprile per Giovani Autori

Leggi anche: Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30

Leggi anche: “Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori” – scadenza Bando II edizione (6 gennaio 2026)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Premio internazionale Mattador per giovani sceneggiatori 16-30 anni.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.