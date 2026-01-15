Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra | Troppo Noi

Il Cinema Teatro Astra presenta la prima assoluta di

Sarà una prima assoluta ad inaugurare la rassegna di Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra. Sul palcoscenico lupatotino sabato 17 gennaio, ore 21, il debutto di Troppo Noi, nuovo spettacolo di Matteo Fallica che, tra equivoci, ciclisti e lucciole luminose, attraversa il caos millennial con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

