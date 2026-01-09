Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall' omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo

Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni. L’evento, giunto al trentesimo anniversario, intende mantenere viva la memoria della vittima e promuovere la cultura della legalità nel territorio. Un’occasione per riflettere sui valori di giustizia e impegno civile.

Da domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. A trent'anni da quell'atroce delitto, Libera e il Presidio Libera Valle dello Jato "Giuseppe Di Matteo e Mario Nicosia" promuovono momenti di riflessione per ricordare il piccolo Di Matteo.

