A Savignano un' Epifania diffusa tra i quartieri arriva la Befana con doni e tanto divertimento
A Savignano sul Rubicone, l’Epifania si celebra in modo diffuso, coinvolgendo tutti i quartieri della città. La tradizionale visita della Befana porta doni e momenti di allegria per bambini e adulti, creando un’occasione di incontro e convivialità. Un modo per mantenere viva una tradizione amata da tutta la comunità, offrendo a grandi e piccoli un giorno di festa e spensieratezza.
A Savignano sul Rubicone la Befana arriva in tutti i quartieri della città con doni per i piccoli e i grandicelli. Domenica 4 gennaio alle 18 il quartiere Bastia aspetta la Befana al parco di via Romagna. La festa, a cura della Pro Loco “Chi burdel de’ campet”, prevede un momento conviviale fino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Epifania di gioco e divertimento per i più piccoli, in biblioteca torna la tombola della Befana
Leggi anche: Fregene si prepara all’Epifania: arriva la Festa della Befana 2026
Quartieri solidali, raccolti 60 scatoloni di cibo - A Savignano l’iniziativa a favore delle famiglie in difficoltà è partita con il pieno coinvolgimento dei cittadini. ilrestodelcarlino.it
Spazzino di quartiere per il decoro urbano - Il sindaco: "Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale". ilrestodelcarlino.it
L’Epifania 2026 sarà all’insegna della generosità e della buona sorte grazie all’iniziativa dell’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio si terrà l’attesa estrazione dei premi della Grande Lotteria Solidale, l’iniziativa benefica che sostiene la ricerca scientifica - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.