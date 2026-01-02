A Savignano un' Epifania diffusa tra i quartieri arriva la Befana con doni e tanto divertimento

A Savignano sul Rubicone, l’Epifania si celebra in modo diffuso, coinvolgendo tutti i quartieri della città. La tradizionale visita della Befana porta doni e momenti di allegria per bambini e adulti, creando un’occasione di incontro e convivialità. Un modo per mantenere viva una tradizione amata da tutta la comunità, offrendo a grandi e piccoli un giorno di festa e spensieratezza.

