A Savignano un' Epifania diffusa tra i quartieri arriva la Befana con doni e tanto divertimento

A Savignano sul Rubicone, l’Epifania si celebra in modo diffuso, coinvolgendo tutti i quartieri della città. La tradizionale visita della Befana porta doni e momenti di allegria per bambini e adulti, creando un’occasione di incontro e convivialità. Un modo per mantenere viva una tradizione amata da tutta la comunità, offrendo a grandi e piccoli un giorno di festa e spensieratezza.

A Savignano sul Rubicone la Befana arriva in tutti i quartieri della città con doni per i piccoli e i grandicelli. Domenica 4 gennaio alle 18 il quartiere Bastia aspetta la Befana al parco di via Romagna. La festa, a cura della Pro Loco “Chi burdel de’ campet”, prevede un momento conviviale fino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

