Saviano confermata condanna per Bidognetti e Santonastaso | minacce con aggravante mafioso

La Cassazione ha confermato la condanna per Saviano, Bidognetti e Santonastaso, legata a minacce con aggravante mafiosa. La decisione riguarda un procedimento penale in cui si contestano atti di intimidazione con caratteristiche mafiose. La sentenza conferma quanto stabilito in appello, senza modifiche o revoche. La vicenda si riferisce a un procedimento giudiziario ancora in fase di definizione.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici che in appello avevano già gettato il ricorso di Francesco Bidognetti e Michele Santonastaso, condannandoli per minacce con aggravante mafioso I giudici penali della quinta sezione della Cassazione hanno confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan di camorraFrancesco Bidognettie 1 anno e due mesi per l’avvocatoMichele Santonastaso. Ciò in merito alle minacce rivolte nel 2008 al giornalistaRoberto Savianoe alla giornalistaRosaria Capacchione. Questa la decisione della Cassazione che ha rigettato le istanze avanzate dai difensori. Il fatto era avvenuto durante il processo di appelloSpartacusa Napoli nei confronti del clan deiCasalesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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