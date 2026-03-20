Sono state confermate le condanne definitive a un anno e sei mesi di carcere per il capoclan di camorra e per un altro imputato coinvolti nelle minacce a Saviano e Capacchione. La sentenza si riferisce a un procedimento legale relativo a episodi di intimidazione, con le condanne confermate dopo il passaggio in giudicato. La vicenda riguarda le azioni di due imputati legate a questi fatti.

Sono diventate definitive le condanne a un anno e sei mesi di carcere per il capoclan di camorra Francesco Bidognetti e a un anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso nell’ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. La decisione della Cassazione A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha rigettato le istanze avanzate dai difensori, rendendo così definitive le due condanne. I fatti contestati La vicenda risale al 2008 e si colloca durante il processo di appello Spartacus celebrato a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minacce a Saviano e Capacchione, definitive le condanne per Bidognetti e Santonastaso

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