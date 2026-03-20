Nel Sassuolo sei giocatori sono stati isolati a causa di un focolaio di pertosse. La squadra ha preso questa misura prima della partita prevista contro la Juventus, in programma per sabato 21 marzo alle 20. La situazione ha generato preoccupazione tra i giocatori e lo staff, che si stanno preparando per la sfida sportiva.

Focolaio di pertosse nel Sassuolo. Alla vigilia della partita con la Juventus - in programma sabato 21 marzo alle 20.45 - il club ha comunicato che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra. La situazione Chi ha sintomi è stato isolato e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in accordo con le autorità sanitarie. Allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il club ha informato la Lega Serie A della situazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Focolaio di pertosse nel Sassuolo, isolati sei giocatori: ansia per la partita di domani contro la Juventus

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