A Sassuolo, sei giocatori del team sono stati messi in isolamento dopo la diagnosi di pertosse a uno di loro. Oltre al primo caso, altri cinque atleti mostrano sintomi compatibili con la malattia. La squadra si trova in isolamento mentre le autorità sanitarie procedono con le verifiche. La notizia è stata comunicata nella giornata del 30 marzo 2026.

Modena, 30 marzo 2026 – Un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno della squadra. Lo comunica il Sassuolo Calcio, in vista della partita in programma all’Allianza Stadium di Torino contro la Jventus. “I soggetti che – fa sapere la società - presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pertosse al Sassuolo Calcio, sei giocatori isolati

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