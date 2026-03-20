Sassuolo pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve | Informata la Lega Serie A

A poche ore dalla sfida contro la Juventus, il Sassuolo ha comunicato di aver diagnosticato un caso di pertosse tra i propri giocatori e di aver riscontrato altri cinque con sintomi compatibili. La squadra è stata decimata, mentre la Lega Serie A è stata immediatamente informata della situazione. La partita si svolgerà comunque come previsto.

Il Sassuolo è in ginocchio, alla vigilia della partita contro la Juventus all'Allianz Stadium in programma per sabato alle ore 20.45. Come spiega il club neroverde con un comunicato: "A seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra". Continua la nota della società: "I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: "Informata la Lega Serie A" Articoli correlati Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata: "Informata la Lega Serie A"Il Sassuolo è in ginocchio, alla vigilia della partita contro la Juventus all'Allianz Stadium in programma per sabato alle ore 20. Leggi anche: Sassuolo, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A” Altri aggiornamenti su Lega Serie Serie A: caso pertosse al Sassuolo, cosa sta succedendoIl Sassuolo ha comunicato la situazione che si vive all'interno della squadra con il pericolo pertosse. Lega Serie A già avvisata. newsmondo.it Sassuolo, 6 casi di pertosse nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischioSei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato. tuttomercatoweb.com