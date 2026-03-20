A Sassuolo si è verificato un caso di pertosse in un giocatore del gruppo squadra, accompagnato da altri cinque con sintomi compatibili. Il club ha immediatamente isolato i soggetti coinvolti e ha comunicato l’accaduto alla Lega Serie A. La situazione si è verificata alla vigilia della partita contro la Juventus, creando una situazione di emergenza all’interno della rosa.

Emergenza in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il club neroverde ha riscontrato un caso di pertosse diagnosticata in un giocatore e altri 5 casi con sintomi simili (e che quindi potrebbero averla). A comunicarlo è stato proprio il club emiliano con una nota ufficiale: “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”. Il club ha poi precisato che i calciatori in questione sono già stati isolati e sono monitorati costantemente dai medici del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sassuolo, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A”

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