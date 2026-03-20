Sassuolo decimato dalla pertosse prima della partita con la Juve | 6 calciatori sono stati isolati

Prima della partita contro la Juventus, il Sassuolo ha isolato sei calciatori a causa di problemi di salute. Uno di loro è risultato positivo alla pertosse, mentre altri cinque presentano sintomi compatibili con la malattia. La squadra si trova in difficoltà a causa di questa situazione sanitaria che ha coinvolto diversi membri del gruppo.