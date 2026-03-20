Sassuolo decimato dalla pertosse prima della partita con la Juve | 6 calciatori sono stati isolati
Prima della partita contro la Juventus, il Sassuolo ha isolato sei calciatori a causa di problemi di salute. Uno di loro è risultato positivo alla pertosse, mentre altri cinque presentano sintomi compatibili con la malattia. La squadra si trova in difficoltà a causa di questa situazione sanitaria che ha coinvolto diversi membri del gruppo.
Caos in casa Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus. È stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: al momento non è in dubbio la gara di domani contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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