A Sarno, l’assessore Enzo Correa ha deciso di rinunciare alle deleghe relative al contenzioso e alla ricostruzione dopo la frana. Questa scelta ha generato un acceso dibattito tra i cittadini e le forze politiche locali, portando alla luce molte discussioni sulla gestione amministrativa della questione. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra chi la considera strategica e chi invece solleva dubbi.

La decisione dell’assessore Enzo Correa di rinunciare alle deleghe al contenzioso e alla ricostruzione post-frana ha innescato un acceso dibattito a Sarno, sollevando interrogativi sulla gestione amministrativa. Il gruppo Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti immediati, ipotizzando che dietro la rinuncia possano celarsi responsabilità gestionali o errori nella tutela degli interessi pubblici. La vicenda non riguarda una semplice riorganizzazione interna, ma tocca settori delicati come le cause legali e i lavori di ripristino dopo il disastro ambientale. La richiesta è chiara: serve trasparenza totale per evitare danni economici e giuridici all’Ente, senza lasciare spazio a silenzi istituzionali o spiegazioni generiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarno: Correa rinuncia al contenzioso, l’ombra sulla

Articoli correlati

La gestione della Pubblica Illuminazione a Milazzo, A2a rinuncia al contenziosoSi è svolta oggi al Tar di Catania l'udienza relativa al ricorso promosso da A2A Illuminazione Pubblica S.

Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, rinuncia al contenzioso, offerta formativa entro il 5 marzo [LO SPECIALE]

Altri aggiornamenti su Sarno Correa rinuncia al contenzioso...

Discussioni sull' argomento Sarno, deleghe al contenzioso: ombre e sospetti sulla rinuncia dell'assessore Correa; Sarno, deleghe al contenzioso: ombre e sospetti sulla rinuncia dell'assessore Correa; Sarno, Correa rinuncia alle deleghe: Contenzioso e Ricostruzione post - frana passano al vice sindaco Mareschi.

L'attività della task force istituita per il contrasto ai veleni nell'area del fiume Sarno #TorreAnnunziata - facebook.com facebook

Luciano Floridi: "L'Italia è indietro: il treno dell'AI non sta arrivando, è già passato" (di A. Sarno) x.com