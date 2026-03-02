Secondo ciclo sostegno Indire Università | chi partecipa rinuncia al contenzioso offerta formativa entro il 5 marzo LO SPECIALE

Un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno è stato avviato dopo l’approvazione del Decreto Scuola n. 1272025 il 29 ottobre. La partecipazione a questa iniziativa, realizzata dall’Indire e dall’Università, richiede una rinuncia al contenzioso e la presentazione dell’offerta formativa entro il 5 marzo. Si tratta di un’opportunità rivolta a chi desidera specializzarsi nel settore.

L'approvazione definitiva del Decreto Scuola n. 1272025 lo scorso 29 ottobre ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. L'obiettivo di alcune modifiche è quello di "recuperare" i docenti rimasti esclusi dal primo percorso per docenti con tre anni di servizio e allargare la platea di coloro che sanano il titolo conseguito all'estero. L'impostazione prevede lezioni sincrone, online e in presenza; verifiche intermedie con esame finale; e una durata minima complessiva di quattro mesi, con conclusione entro il 31 dicembre 2026. L'articolo Secondo ciclo sostegno IndireUniversità: chi partecipa, rinuncia al contenzioso, offerta formativa entro il 5 marzo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno, corsi specializzazione secondo ciclo Indire: autorizzati 22.200 posti. Pacifico (Anief) denuncia: Bene, ma sono un terzo del necessario. Chiediamo subito un aumentoIl sindacato Anief torna a occuparsi dei corsi Indire per il sostegno agli alunni con disabilità: con la pubblicazione della Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si aprono infatti le speci ... orizzontescuola.it

Secondo ciclo sostegno Indire, 19.200 posti triennalisti e 3.000 estero: ecco quanti per grado. Entro il 5 marzo la proposta delle UniversitàSecondo ciclo Indire: gli Avvisi n. 45541 e n. 55449 del 23 febbraio 2026. Le Università hanno tempo fino al 5 marzo per l'offerta formativa. orizzontescuola.it

Come presentare la rinuncia titoli estero sostegno entro il 12 marzo per accedere ai percorsi di specializzazione Indire e università. #Sostegno facebook