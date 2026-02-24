La gestione della Pubblica Illuminazione a Milazzo A2a rinuncia al contenzioso

A2A Illuminazione Pubblica ha deciso di rinunciare al contenzioso sulla gestione della pubblica illuminazione a Milazzo. La società ha motivato questa scelta in seguito a un accordo raggiunto con l’amministrazione comunale, che prevede modifiche ai contratti esistenti. Durante l’udienza al Tar di Catania, entrambe le parti hanno concordato di sospendere le controversie legali. La decisione interessa direttamente i servizi pubblici del territorio e le modalità di gestione delle luci stradali.

Si è svolta oggi al Tar di Catania l'udienza relativa al ricorso promosso da A2A Illuminazione Pubblica S.p.A. contro il Comune di Milazzo in merito all’impugnazione della scelta del promotore individuato nell’ambito della procedura per la gestione integrata del Servizio Energia degli impianti di pubblica illuminazione. Nel corso dell’udienza - secondo quanto riferito dal Comune di Milazzo - A2A IP S.p.A. ha formalmente rinunciato alla domanda cautelare. L’amministrazione comunale ha preso atto del provvedimento che consente di proseguire regolarmente l’iter amministrativo già avviato. La procedura riguarda la gestione integrata del Servizio Energia di tutti gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, comprensiva dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti tecnologici a servizio della città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il pasticcio dell’illuminazione pubblica. A2A e Comune davanti al Tar, è polemicaA2A e il Comune di Barlassina sono coinvolti in una disputa legale riguardante la revoca della concessione del servizio di illuminazione pubblica, in vigore da 15 anni.

Leggi anche: Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Interoperabilità: Online il Decreto di approvazione delle PA ammissibili a finanziamento; La copertura assicurativa obbligatoria per gli incaricati della gestione di risorse pubbliche può attendere il 2027; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Sistema di Gestione delle Competenze nella PA: da adempimento formale a leva strategica di valore pubblico.

Ospedale di Settimo, Riboldi garantisce i posti di lavoro e la gestione sarà pubblicaL'assessore regionale della Sanità ha incontrato una rappresentanza di dipendenti e organizzazioni sindacali del presidio ospedaliero alle porte di Torino. rainews.it

Consultazione pubblica per la gestione del servizio di grande adduzione primaria di interesse regionale30/07/2025 - Con Deliberazione n. 3 del 7 luglio 2025, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato le integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 25 luglio 2024, che recepisce le ... regione.campania.it

Guasto alle linee elettriche dell’illuminazione pubblica in Piazza Sella e zone limitrofe Il Comune di Iglesias informa la cittadinanza che, a causa di gravi criticità riscontrate nelle linee elettriche dell’illuminazione pubblica, potrebbero verificarsi disservizi ne - facebook.com facebook