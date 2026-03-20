Sarno assalto armato a distributore | commando in fuga

Nella serata di ieri, in una frazione di Sarno, un gruppo armato ha assaltato un distributore di carburante. Dopo aver messo in atto l’azione, i responsabili sono fuggiti lasciando dietro di sé tensione e preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le operazioni di rilievo e ricerca dei coinvolti.

Momenti di paura nella serata di ieri in una frazione di Sarno, dove un distributore di carburante è stato preso di mira da un commando armato. Secondo le prime ricostruzioni, quattro uomini con il volto coperto hanno raggiunto il titolare intorno alle 20, minacciandolo con una pistola e costringendolo a consegnare l’incasso della giornata. Sul caso indagano le forze dell’ordine: al vaglio le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sarno, assalto armato a distributore: commando in fuga Articoli correlati Lecce, assalto a un portavalori con i kalashnikov, commando armato in fugaAGI - Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato... Leggi anche: Assalto armato al distributore di carburante: minacciati clienti e dipendenti