Assalto armato al distributore di carburante | minacciati clienti e dipendenti

A Casagiove, in via Tifata vicino al casello autostradale, si è verificato un assalto armato presso un distributore di carburante. Durante l'evento, clienti e dipendenti sono stati minacciati dai rapinatori. L'episodio rappresenta un ulteriore episodio di criminalità nella zona, evidenziando le preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e la necessità di interventi mirati.

Nuovo episodio di criminalità a Casagiove. Un distributore di carburante situato in via Tifata, a pochi metri dal casello autostradale, è stato preso di mira da una banda di rapinatori. Il raid è avvenuto con una azione rapida e coordinata di più persone.Secondo le prime ricostruzioni, i.

