Saremo per sempre i tuoi giovani padani L' omaggio per Bossi a Gemonio

Lunedì si è svolto a Gemonio un omaggio a Umberto Bossi, fondatore ed ex segretario della Lega Nord, deceduto ieri all’età di 84 anni in un ospedale di Varese. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti politici e cittadini che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del leader. La salma è stata trasferita dopo i funerali in un luogo ancora da definire.

È grande il cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Il fondatore ed ex segretario della Lega Nord si è spento ieri in ospedale a Varese all’età di 84 anni. A Gemonio, dove risiede la sua famiglia, sono apparsi diversi cartelli e striscioni nelle ultime ore. Tra i primi ad arrivare il figlio Renzo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Saremo per sempre i tuoi giovani padani”, recita una scritta verde su fondo bianco appesa fuori dall’abitazione del Senatùr, Vicino allo striscione c’è una bandiera della Lega Nord e una scritta a mano: “La tua Lega, il nostro orgoglio. Il tuo coraggio, la nostra forza. Le tue idee, le nostre battaglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Saremo per sempre i tuoi giovani padani”. L'omaggio per Bossi a Gemonio Articoli correlati Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: "Saremo per sempre i tuoi Giovani padani"Home > Politica > Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: "Saremo per sempre i tuoi Giovani padani" “Per sempre vota... "Per sempre figli tuoi", l'omaggio della Lega a Umberto BossiAGI - Giancarlo Giorgetti è arrivato questa mattina nella villetta di Gemonio in visita alla famiglia di Umberto Bossi, morto ieri all'età di 84 anni. Morto Bossi, a Gemonio lo striscione: Saremo per sempre i tuoi giovani padani Contenuti e approfondimenti su Saremo per sempre i tuoi giovani padani... Temi più discussi: Saremo il tuo tormento per sempre. Lo sfogo del fratello di Daniela Zinnanti a Messina; Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato; Ascolti Tv 14 marzo 2026: Sanremo Top batte il concerto di Sal Da Vinci, Scotti vince su Affari Tuoi; Herbert Ballerina, da Affari Tuoi a Sanremo 2027: Nessun no a De Martino. Ma polemizza su Sal Da Vinci. L'omaggio fuori dalla casa di Bossi, 'saremo per sempre i tuoi giovani padani'(ANSA) - GEMONIO (VARESE), 20 MAR - Saremo per sempre i tuoi giovani padani. È il grande striscione bianco con la scritta verde che è stato appeso fuori dalla casa di Umberto Bossi a Gemonio, per om ... msn.com Bossi, striscione fuori dalla villa: Saremo per sempre i tuoi Giovani PadaniUno striscione è stato appeso sul cancello della storica villa di Umberto Bossi a Gemonio, in provincia di Varese ... msn.com L'omaggio fuori dalla casa di Umberto Bossi, "saremo per sempre i tuoi giovani padani". Nell'abitazione del fondatore della Lega il ministro Giancarlo Giorgetti. #ANSA - facebook.com facebook #Italiano incredulo: “Impresa #Bologna, pronta la festa. Saremo sfavoriti anche ai quarti” x.com