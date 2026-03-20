Per sempre figli tuoi l' omaggio della Lega a Umberto Bossi

Da agi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Giancarlo Giorgetti si è recato nella villetta di Gemonio per visitare la famiglia di Umberto Bossi, scomparso ieri all’età di 84 anni. La Lega ha dedicato un omaggio all’ex leader con la frase

AGI - Giancarlo Giorgetti è arrivato questa mattina nella villetta di Gemonio in visita alla famiglia di Umberto Bossi, morto ieri all'età di 84 anni. A Gemonio anche l'ex capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni. "Ci sarà il tempo delle parole, ora è il tempo delle lacrime", ha detto ai cronisti Reguzzoni. "Per sempre figli tuoi", lo striscione della Lega a Varese . La  Lega  e i  Giovani del movimento di Varese  rendono  omaggio a Umberto Bossi: uno  striscione  con la scritta "Per sempre figli tuoi "   è infatti esposto da ieri sera sul balcone della  prima sede della Lega, in  piazza Podestà. Un altro enorme  striscione  è comparso questa mattina sul cavalcavia cittadino di  viale Europa: 'Grazie capo,  Padania Libera ' la scritta, accompagnata dal  Sole delle Alpi  e dalla sigla  Mgp  ( Movimento giovani padani ). 🔗 Leggi su Agi.it

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