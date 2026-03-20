Questa mattina, Giancarlo Giorgetti si è recato nella villetta di Gemonio per visitare la famiglia di Umberto Bossi, scomparso ieri all’età di 84 anni. La Lega ha dedicato un omaggio all’ex leader con la frase

AGI - Giancarlo Giorgetti è arrivato questa mattina nella villetta di Gemonio in visita alla famiglia di Umberto Bossi, morto ieri all'età di 84 anni. A Gemonio anche l'ex capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni. "Ci sarà il tempo delle parole, ora è il tempo delle lacrime", ha detto ai cronisti Reguzzoni. "Per sempre figli tuoi", lo striscione della Lega a Varese . La Lega e i Giovani del movimento di Varese rendono omaggio a Umberto Bossi: uno striscione con la scritta "Per sempre figli tuoi " è infatti esposto da ieri sera sul balcone della prima sede della Lega, in piazza Podestà. Un altro enorme striscione è comparso questa mattina sul cavalcavia cittadino di viale Europa: 'Grazie capo, Padania Libera ' la scritta, accompagnata dal Sole delle Alpi e dalla sigla Mgp ( Movimento giovani padani ). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Per sempre figli tuoi", l'omaggio della Lega a Umberto Bossi

Articoli correlati

Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: "Saremo per sempre i tuoi Giovani padani"Home > Politica > Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: "Saremo per sempre i tuoi Giovani padani" “Per sempre vota...

Leggi anche: Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega

Altri aggiornamenti su Umberto Bossi

Temi più discussi: Varese: La Lega omaggia Bossi, Per sempre figli tuoi; Il cerchio magico di Umberto Bossi: figli, mogli e famiglia del Senatur; Umberto Bossi: i due matrimoni, i figli e il flirt (smentito) con Luisa Corna. La vita privata; E' morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega aveva 84 anni.

Bossi, striscione fuori dalla villa: Saremo per sempre i tuoi Giovani PadaniUno striscione è stato appeso sul cancello della storica villa di Umberto Bossi a Gemonio, in provincia di Varese ... msn.com

Vota sempre Bossi, striscioni e omaggio dei big della Lega in processione a casa del SenatùrIl giorno dopo la morte del fondatore, Giorgetti e Reguzzoni alla villetta di Gemonio. Presenti anche i figli, atteso Salvini ... repubblica.it

Di @jacopotondelli | La morte dell’uomo Umberto Bossi arriva tardi, qualche era geologica dopo, rispetto alla scomparsa dalla vita pubblica di Umberto Bossi, uno dei più importanti politici italiani degli ultimi cinquant’anni. Le traversie della vita, la caducità - facebook.com facebook

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto a 84 anni. Ricordi e aneddoti firmati da @PaolaSacchi3 x.com