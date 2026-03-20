Sara Thaler conquista il posto fisso in Coppa del Mondo! Finale con il sorriso a Saalbach

Sara Thaler ha mantenuto il terzo posto nella classifica di discesa libera della Coppa Europa, un circuito minore rispetto alla Coppa del Mondo. Dopo aver disputato la finale a Saalbach, ha ottenuto il risultato che le garantisce un posto fisso in Coppa del Mondo. La gara si è conclusa con un sorriso per la sciatrice.

Sara Thaler ha difeso con le unghie e con i denti il terzo posto nella classifica di discesa libera della Coppa Europa, il circuito minore di sci alpino alle spalle della Coppa del Mondo. In occasione della finale andata in scena sulle nevi di Saalbach (Austria), l’azzurra non è andata oltre l’undicesima piazza, ma è riuscita a mantenere un paio di punti di vantaggio sulla tedesca Fabiana Dorigo nella graduatoria in cui ha prevalso la svizzera Stefania Grob davanti all’austriaca Anna Schilcher. Il piazzamento sul podio finale di specialità ha garantito alla 21enne il posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo, come previsto da regolamento per chi conclude in top-3 in Coppa Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Thaler conquista il posto fisso in Coppa del Mondo! Finale con il sorriso a Saalbach Articoli correlati Sci alpino, Sara Thaler terza nella discesa di Coppa Europa a OrcieresDopo il successo di tre giorni fa in superG, Fabiana Dorigo si ripete nella discesa di Coppa Europa a Orcieres. Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata Aggiornamenti e notizie su Sara Thaler Argomenti discussi: Alice Pazzaglia prossima a diventare la quarta italiana a vincere la Coppa Europa: tutto pronto per le finali in Austria; Ghisalberti e Amigoni al via della Coppa Europa di sci alpino. Sara Thaler conquista il posto fisso in Coppa del Mondo! Finale con il sorriso a SaalbachSara Thaler ha difeso con le unghie e con i denti il terzo posto nella classifica di discesa libera della Coppa Europa, il circuito minore di sci alpino ... oasport.it