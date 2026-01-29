Sci alpino Sara Thaler terza nella discesa di Coppa Europa a Orcieres

Oggi a Orcieres Sara Thaler si piazza terza nella discesa di Coppa Europa, confermando il buon momento di forma dopo il terzo posto conquistato tre giorni fa in superG. La gara si è svolta con condizioni meteo variabili, ma la giovane sciatrice italiana ha mostrato grinta e determinazione sulla pista francese. Fabiana Dorigo, invece, si è ripetuta e ha ottenuto un risultato positivo, consolidando le sue performance di questa stagione.

Dopo il successo di tre giorni fa in superG, Fabiana Dorigo si ripete nella discesa di Coppa Europa a Orcieres. La tedesca concede dunque il bis sulle nevi francesi, conquistando la sua seconda vittoria nel circuito continentale. Una classifica cortissima, visto che le prime quattro sono addirittura racchiuse in appena 6 centesimi. Infatti al secondo posto si è classificata la finlandese Rosa Pohjolainen, che ha accusato un ritardo di 3 centesimi dalla vetta. Sorride anche la squadra azzurra con il terzo posto di Sara Thaler, a soli cinque centesimi da Dorigo. Per la ventunenne gardenese è il settimo podio della carriera in Coppa Europa, il secondo stagione.

