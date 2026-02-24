Tuttosport – Yildiz e Bremer buone notizie per Spalletti Ma la sorpresa Juve più grande è…

Yildiz e Bremer si sono allenati con il gruppo, portando sorrisi a Spalletti dopo settimane di dubbi sulla loro condizione. La Juventus si prepara alla sfida contro il Galatasaray, con i due giocatori pronti a scendere in campo. La sorpresa più grande riguarda la presenza di un altro elemento chiave che potrebbe fare la differenza. La partita si avvicina, e i tifosi attendono con ansia la formazione definitiva.

2026-02-24 14:50:00 Flash news da Tuttosport: Giornata di vigilia per la Juve, che domani affronterà il Galatasaray all’ Allianz Stadium nella sfida di ritorno del playoff. I bianconeri proveranno l’impresa, dovendo recuperare dal ko per 5-2 dell’andata, cercando così di conquistare gli ottavi di finale Champions. Questa mattina, agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff, seduta di allenamento alla Continassa: arrivano buone notizie per il tecnico dei bianconeri, con novità importanti in vista del match di domani contro la squadra di Okan Buruk. Juve, verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Due buone notizie e l’allarme Yildiz per Spalletti e la JuventusLa Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari, con aggiornamenti sulle condizioni di Spalletti e del suo team.

Leggi anche: Bremer Juve, finalmente buone notizie: rientro vicino. Il sogno del brasiliano è quello di… Le novità

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Occhio Yildiz: come sta e il precedente Bremer. Juve senza bonus, Spalletti senza...; Juve, che mazzata: Yildiz grande assente, Spalletti senza un Osimhen e allo Stadium servirà un miracolo; Allarme Bremer, ko muscolare e controlli Juve al J Medical: cosa filtra sulle condizioni di Gleison; Spalletti, cazziatone e dietrofront: l'ultima scelta e la mossa della dirigenza Juve.

Yildiz e Bremer, buone notizie per Spalletti. Ma la sorpresa Juve più grande è…La squadra bianconera in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray: il brasiliano e il turco hanno cominciato l'allenamento insieme al resto d ... tuttosport.com

Spalletti pensa ad un esordio da titolare in Juve-Galatasaray: le condizioni di Bremer e YildizCon il brasiliano la Juve ha vinto il 52% dei match, senza solo il 35%. La situazione di Kenan e chi potrebbe sostituirlo ... tuttosport.com

Montella sprona la Juve " a YILDIZ serve Vlahovic" #Tuttosport - facebook.com facebook

Tuttosport - La #Juventus ha convinto Yildiz, sì al rinnovo: le cifre e cosa manca per la firma x.com