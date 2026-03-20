La campionessa italiana di ciclismo non parteciperà a Sanremo Women a causa di un'infezione alle vie respiratorie contratta durante la notte. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando gli organizzatori e i tifosi senza la sua presenza. L'atleta, lo scorso anno, era stata ripresa in quella manifestazione, ma questa volta non potrà essere in corsa.

Elisa Longo Borghini non sarà al via della seconda edizione della Sanremo Women, 156 km con partenza da Genova e arrivo in via Roma a Sanremo in programma domani. La 34enne campionessa d’Italia della Uae-Adq, che l’anno scorso fu vicina al successo (ripresa ai 300 metri dalla linea bianca), è stata colpita da una malattia virale con infezione delle vie respiratorie superiori. Sarà sostituita da Alena Amialiusik, che correrà assieme a Mavi Garcia, Dominika Wlodarczyk, Eleonora Gasparrini, Silvia Persico e Brodie Chapman. La favorita resta la velocista olandese Lorena Wiebes, prima nel 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo Women, Longo Borghini non ci sarà: infezione alle vie respiratorie

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