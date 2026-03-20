Elisa Longo Borghini ha annunciato il suo ritiro dalla Milano-Sanremo femminile 2026, in programma il 21 marzo. La ciclista italiana non prenderà parte alla Classicissima di primavera, lasciando un vuoto tra le partecipanti di questa edizione. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente in vista dell'evento di ciclismo su strada.

Brutte notizie in vista della Milano-Sanremo Women, in programma sabato 21 marzo, per il ciclismo italiano. Elisa Longo Borghini, infatti, non prenderà parte alla Classicissima di primavera. A fermarla è stata una malattia virale con infezione delle vie respiratorie, insorta durante la notte, come comunicato dalla UAE Team ADQ. Uno stop improvviso, che non solo interrompe il momento positivo dell’atleta piemontese, ma priva la corsa di una protagonista annunciata. Longo Borghini arrivava infatti all’appuntamento ligure con ambizioni concrete, forte di una condizione già dimostrata nelle prime uscite stagionali e di un profilo tecnico compatibile con il percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo femminile 2026: Elisa Longo Borghini dà forfait per la Classicissima di primavera

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