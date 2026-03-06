Strade Bianche femminile 2026 Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?

Domani alle 10:20 si svolgerà la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne, una delle tappe più attese del calendario femminile. La corsa attraverserà le strade sterrate e i tratti di strada bianca tra le colline toscane, coinvolgendo numerose atlete di alto livello. Tra le protagoniste più attese ci sono la campionessa in carica e la vincitrice della scorsa edizione, pronte a sfidarsi lungo il percorso.

Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo. Prende il via domani, con partenza alle ore 10:20, la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne. La corsa in linea, con partenza ed arrivo a Siena, si snoda su un percorso di 133 chilometri che propone diverse difficoltà. Le previsioni della vigilia sembrano lasciar presagire una sfida tra le big del panorama internazionale con Demi Vollering ed Elisa Longo Borghini come principali candidate al successo. Le atlete partecipanti, al via ci saranno tredici formazioni World Tour, si sfideranno per decidere chi iscriverà il proprio nome nell'albo d'oro dopo quello di Demi Vollering.